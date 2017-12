Números dos times italianos na quinta rodada de Champions League

Juventus 0-0 Barcelona

A Juventus não conseguiu encontrar o gol nos últimos três encontros europeus contra o Barcelona depois de ter marcado nos 7 anteriores.

Com este empate, a Juventus interrompeu uma série de seis jogos consecutivos na Liga dos Campeões com vitórias.

Era desde do desafio contra o Borussia Mönchengladbach da temporada 2015/16 que a Juventus não empatava duas partidas consecutivas na Liga dos Campeões.

Todos os últimos três empates da Juventus 0-0 na Liga dos Campeões vieram contra adversários espanhóis.

36,4% de posse da bola para a Juventus: igualou como no jogo de ida contra o Barcelona.

Aos 43º minutos Gerard Deulofeu fez o único chute no gol para o Barcelona neste jogo.

A última vez que Barcelona teve apenas uma finalização em um jogo da Champions League foi em abril passado contra a Juventus.

Paulo Dybala participou de uma finalização(4) e uma assistência Pará finalização (4) em 8 das 10 finalizações da Juventus contra o Barcelona.

Andres Iniesta tornou-se o sexto jogador com mais presenças na história da Liga dos Campeões (126), ultrapassando Clarence Seedorf (125).