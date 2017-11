Números dos times italianos na 4ª rodada na Liga dos Campeões

NAPOLI-MANCHESTER CITY 2-4

O Napoli perdeu 5 dos últimos 6 jogos da Liga dos Campeões (1V).

Foi a primeira vez sob a liderança de Sarri que o Napoli sofreu 4 gols no mesmo jogo.

6 finalizações certas sofridas pelo o City neste jogo, um recorde negativo em uma partida da temporada 2017/18 (em todas as competições).

O Napoli sofreu gol em 11 dos últimos 12 jogos na Liga dos Campeões (excluindo preliminares): 23 no total. Foi o 5º gol de Insigne na Copa dos Campeões, o segundo nesta edição.

Insigne é o único jogador do Napoli a marcar pelo menos 5 gols e fez também pelo menos 5 assistências nesta temporada (em todas as competições).

Dries Mertens participou ativamente de 3 dos últimos 4 gols na Liga dos Campeões do Napoli: duas assistências e um gol.

O City sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos fora de casa na Copa dos Campeões.

Dries Mertens participou em 16 das 17 partidas jogadas na temporada em todas as competições (12 gols, 4 assistências).

Jorginho desde 2013/14 não erra um pênalti, foram 9 gols em 9 penalidades (em todas as competições).

Nicolas Otamendi marcou 2 gols nas últimas 3 aparições com a City em todas as competições, tanto quanto nas 93 presenças anteriores.

O Manchester City não iniciava perdendo um jogo desde agosto contra o Bournemouth, considerando todas as competições.

O Napoli não sofria dois gols de bola paradas no mesmo jogo (excluindo penalidades) desde março contra o Real Madrid (considerando todas as competições).

Sergio Aguero tornou-se o maior artilheiro na história do Manchester City (178 gols em 264 aparições).