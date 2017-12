Números de Juventus, Roma e Napoli na Copa dos Campeões



Feyenoord-Napoli 2-1

Recorde negativo de pontos para o Napoli em fase de grupo da Copa dos Campeões (6): sempre fez pelo menos 11.

Napoli marcou em todos os últimos 11 jogos em competições europeias.

Napoli perdeu três dos últimos quatro jogos na Europa, tantos quanto nos nove anteriores.

O Feyenoord não ganhava na Europa desde outubro de 2016: desde então, um empate e sete derrotas.

Nos últimos nove jogos da Liga dos Campeões o Napoli marcou e concedeu gol.

Depois de 10 jogos sem marcar na Liga dos Campeões, Piotr Zielinski marcou uma rede nos dois jogos mais recentes.

O gol do Piotr Zielinski é o mais rápido do Napoli na Liga dos Campeões (1:36).

Dois dos três gols do Nicolai Jorgensen na Liga dos Campeões foram contra equipes italianas: o de ontem e em setembro de 2013 contra a Juventus.

Nicolai Jørgensen marcou o 400º gol do Feyenoord em competições europeias.

Lorenzo Insigne não jogou depois de uma série de 60 jogos consecutivos como titular com o Napoli (em todas as competições).



Roma-Qarabag 1-0

Pela segunda vez, Roma terminou primeiro na fase de grupos da Liga dos Campeões após a edição de 2008/09.

A Roma ficou três vezes com o gol inviolável nos seis jogos desta Liga dos Campeões: tantos como nos anteriores 39 jogos da competição.

iego Perotti marcou nas duas últimas partidas da Champions League no Olimpico.

Terceiro gol para o Perotti nesta competição: anteriormente foi com o Sevilla em 2010 contra o CSKA de Moscou.

Perotti foi o jogador que criou mais chances para seus companheiros de equipe nesta partida (cinco), bem como o primeiro em dribles bem sucedidos (oito).

Três finalizações concedidas pela Roma: desde 2004/05, nunca sofreu menos em uma partida da Liga dos Campeões.

Apenas quatro faltas cometidas pela Roma: nenhuma equipe fez menos em uma partida desta Liga dos Campeões.

Alessandro Florenzi é o jogador Roma que recuperou mais bolas nesta partida (11).

A Roma registrou o maior posse da bola (63%) em uma partida da Liga dos Campeões, o ultimo foi na partida de 2014 contra o CSKA em Moscou.



Olympiacos-Juventus 0-2

A Juventus se qualifica para as oitavas da Copa dos Campeões pela quarta temporada consecutiva.

A Juventus não concedeu nenhum gol em nenhum dos últimos quatro jogos (em todas as competições): o Bianconeros não acontecia desde abril passado.

A Juventus perdeu apenas um dos seus últimos nove jogos na Liga dos Campeões, um parcial no qual eles coletaram seis sucessos.

O gol de Cuadrado aos (15 ') é o mais rápido da Juventus nesta Liga dos Campeões.

A Juventus marcou o primeiro gol da partida pela segunda vez nesta Liga dos Campeões, a primeira vez foi tambem contra o Olympiacos.

Entre o último chute no gol da Juventus no 1° tempo aos (37') e o 1° do 2° tempo chegou aos (81'), passaram 44 minutos.

Depois de não tentar finalizar nos primeiros 35 minutos do 2° tempo, a Juventus fez quatro conclusões (encontrando uma rede).

Juan Cuadrado encontrou o gol na Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva.

Foi a presença número 250 para Andrea Barzagli com a camisa Juventus (em todas as competições).