Mondiale per Club, il Real esordirà il 15 dicembre

La Fifa ha ufficializzato le date del prossimo Mondiale per club che si giocherà in Giappone dall'8 al 18 dicembre. Il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions League, esordirà direttamente in semifinale il 15 dicembre contro la vincente del quarto di finale tra i messicani del Club America - vincitori della Champions della Concacaf - e la vincente della Champions asiatica.



L'altra squadra ammessa in semifinale è l'Atletico Nacional. I colombiani, trionfatori nella Coppa Libertadores, se la dovranno vedere il 14 dicembre contro la vincente del match tra i campioni d'Africa e il Play-off (che aprirà il torneo) tra i vincitori del campionato giapponese e i neozelandesi dell'Auckland City, campioni d'Oceania.