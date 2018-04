Monchi: "A Roma c'è fame di titoli"

Dopo otto mesi da direttore sportivo giallorosso, Monchi descrive così la Roma agli spagnoli: "Una società con un background e un impatto mediatico più alto di quanto mi aspettassi. Non ha vinto molto nel corso della sua storia ma le pressioni rispecchiano quelle di un top club, la gente si aspetta tanto da noi e la città ha fame di titoli" le parole nell'intervista ad As.



L'ex Siviglia racconta il rapporto con Totti: "Lui è la Roma, dirgli che non avrebbe continuato come giocatore non è stato il miglior impatto per me ma comportarsi con sincerità è stata la cosa migliore da fare. Francesco è una persona semplice che vuole aiutare come dirigente". Si passa al confronto in Champions League contro il Barcellona: "In Spagna ho letto commenti basati sull'ignoranza (si riferisce a chi pensa che i blaugrana passeranno facilmente, ndr) ma noi vogliamo mostrare il nostro valore. Mi sono piaciute le dichiarazioni di Montella dopo il sorteggio Siviglia-Bayern: se c'è anche un solo per cento di probabilità di passare, lo inseguiremo".



A parte Messi ("Qualità senza confini"), ecco chi non vorrebbe trovarsi di fronte Monchi: "Al Barça toglierei Busquets, è nel momento migliore della carriera".