Monaco, Raggi: "Juve, l'eliminazione del 2015 ci è rimasta di traverso"

Ancora la Juventus sulla strada del Monaco in Champions. E di un italiano che a Montecarlo sta davvero facendo bene togliendosi non poche soddisfazioni. A 32 anni Andrea Raggi sogna di raggiungere Cardiff anche se l'ostacolo nel percorso per la finale è difficile da superare: "Il sorteggio di sicuro è tosto. La Juve resta di primissimo ordine. Anzi sono più forti di due anni fa. Ma lo siamo anche noi. E per noi è la rivincita. L'eliminazione del 2015 ci è rimasta di traverso. E' l'occasione giusta per rifarci magari con gli interessi visto che c'è in palio la finale".



Il difensore, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, si sofferma sul desiderio di 'vendetta': "Due anni fa erano contenti di aver pescato il Monaco, ora penso lo siano un po' meno. Facciamo paura a tutti e con la Juve abbiamo un conto in sospeso".



Per Raggi poi la sfida ha un ulteriore valore: "Vengo da una famiglia di juventini anche se ho un debole per l'Inter, passione ereditata da nonno Iorio che mi fece iniziare a giocare a calcio. Mettiamola così, per me è come se fosse una sorta di derby d'Italia".



L'incrocio potrebbe essere deciso da Mbappé, almeno così si augurano i supporter transalpini: "Pressione su di lui? Se è per questo doveva accadere anche prima di City e Borussia. Invece ha segnato a entrambe. Speriamo continui a sentire allo stesso modo la pressione anche contro la Juve, così gliene fa altri due".