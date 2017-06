Monaco, Raggi: "Impresa contro il City. Aguero? Con me non ha visto palla..."

Tra i protagonisti del Monaco che ha eliminato dalla Champions il Manchester City di Guardiola c'è sicuramente Andrea Raggi. All'indomani della qualificazione ai quarti il difensore italiano esprime tutta la sua gioia a Radio Kiss Kiss: "L’abbiamo fatta grossa, anzi, grossissima. Abbiamo fatto un’impresa, non era facile ribaltare il risultato dell’andata. Tra l’altro mancavano Falcao e Glik, abbiamo meritato la vittoria sul campo".



Non manca una frecciata nei confronti di Aguero: "Tra andata e ritorno gliel’ho fatta vedere poche volte la palla". Un altro attaccante, Mbappé, è risultato invece decisivo: E’ un bambino che non ha limiti, penso di essere suo padre. Ha qualità impressionanti, fa paura. Qui negli anni è stata costruita una squadra forte grazie agli osservatori: quest’anno i giovani hanno fatto il boom".



Infine un auspicio: "Ai quarti di finale vorrei il Leicester City per vendicare Ranieri che ieri mi ha scritto un messaggio di congratulazioni".