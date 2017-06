Monaco, Mbappé: "Juve, abbiamo tutto per batterti"

È il fenomeno del momento su scala mondiale. Kylian Mbappé, 18 anni, sta trascinando il Monaco verso la conquista della Ligue 1 e anche in Champions, segnando in tutte le gare a eliminazione diretta, ha già lasciato il segno. A due giorni dalla semifinale con la Juve ha rilasciato un'intervista a Uefa.com. Eccone alcuni stralci.



"La Juve è un grande club. Tutti conoscono la sua storia, i grandi calciatori che sono passati di lì e quelli di oggi. È una grande squadra e ha eliminato il Barcellona che era tra i favoriti. I bianconeri hanno dimostrato di avere le carte in regola per vincere la competizione, ma anche noi abbiamo tutto ciò che serve e faremo di tutto per arrivare in finale".



"Buffon è un portiere che ha lasciato il segno nella storia di questo sport, ed è uno dei migliori al mondo. Sono contento di giocare contro di lui. Ogni giorno lavori per affrontare giocatori come lui, e quando hai l'occasione di giocarci contro, vuoi dare il tuo meglio per batterli".



"Il ricordo più bello risale alla partita di ritorno col Manchester City perché quella è stata la mia prima da titolare. Ricordo che ho sentito la musica quando sono entrato in campo. È stato davvero speciale. Sin da quando ero un bambino ho sempre sognato di giocare in Champions League. Volevo vedere tutte le partite, e anche adesso non me ne perdo una quando posso".