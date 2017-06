Monaco, Mbappé incubo Juve: a 18 anni nessuno come lui

Si chiama Kylian Mbappé, ma per tutti ormai è semplicemente il "fenomeno". Il 18enne attaccante del Monaco non è più soltanto una promessa del calcio, ma per molti già un campione assoluto. E in effetti, dati alla mano, ha bruciato tutto le tappe: nella sua prima stagione da professionista è diventato l'autentico terrore delle difese avversarie sia in Francia, con 13 gol in campionato, sia a livello europeo con un totale di 5 marcature in Champions League. Nel 2017 segna un gol ogni 87 minuti: nei principali campionati europei solo Kane e Lewandowski fanno meglio di lui.



L'ultimo capolavoro è fresco fresco e arriva da Lione, una perla che ha permesso alla squadra del principato di rinconquistare il primato in classifica insieme al Psg ma con una partita da recuperare. In Europa, invece, ha battutto per precocità addirittura un fenomeno come Raul, è stato il primo a segnare in tutte le prime 4 gare a eliminazione diretta giocate in carriera e con 3 gol ha permesso al Monaco di eliminare il Borussia Dortmund e lanciare una super-sfida alla difesa della Juventus, che ha resistito a Messi, Suarez e Neymar.



Numeri e soprattutto gol che stano facendo innamorare non solo i tifosi del monaco ma inevitabilmente manager e allenatori dei più importanti club d'Europa. Tra loro ecco Zidane, Mourinho, Guardiola e non solo, perché anche i nuovi cinesi dell'Inter pensano alla tentazione. Questo Mbappé è un sogno, per il mercato che arriverà. Ma anche un piccolo incubo per la Juventus che in semifinale aspetta proprio i temibilissimi ragazzi di Jardim. E con un fenomeno come Mbappé tutto può sempre succedere...

Massimo Rognoni