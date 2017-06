Monaco-Juve, Mbappé in campo con il fratellino di 7 anni

Kylian Mbappé, attaccante classe '98 del Monaco, è sceso in campo accompagnato per la semifinale di Champions contro la Juventus, mano nella mano con il fratellino Ethan, di appena 7 anni. Il ragazzino, emozionatissimo, era uno dei 23 bambini scelti dall'Uefa per la cerimonia di inizio partita. Peccato per Mbappè che non gli abbia portato fortuna, troppo forti Higuain e la Juventus.