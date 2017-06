Monaco, Jardim: "Per l'impresa dobbiamo cambiare"

Il ragionamento di Leonardo Jardim, in teoria, non fa una piega: "Se giocassimo con la stessa formazione e nello stesso modo dell'andata, il risultato sarebbe lo stesso". E allora il tecnico del Monaco pensa a cambiare qualcosa, negli uomini e nel modulo: "Perché non finisca ancora 2-0 bisognerà apportare qualche modifica".



I monegaschi si sono allenati in Francia per arrivare a Torino solo nel tardo pomeriggio, apposta per nascondere le nuove alchimie tattiche, ma qualcosa è trapelato: probabile un 4-3-3 con Bernardo Silva avanzato sulla linea di Falcao e Mbappé. "Mendy gioca solo se è al 100% e oggi non lo è - prosegue il portoghese nella conferenza della vigilia - e allora probabile ci sia Sidibé. Falcao? Sono convinto che farà una grande partita".



Grandi elogi per la Juventus: "Squadra di altissimo livello, abituata a questi palcoscenici. Ha giocatori fisici e un portiere straordinario e poi, diversamente da noi, ormai ha già conquistato lo scudetto. Ma, nonostante la nostra stagione sia iniziata molto presto e abbiamo qualche infortunio di troppo, crediamo ancora alla finale e in questo sogno".