Monaco, Jardim: "Juventus da evitare? A questo punto è difficile scegliere"

Leonardo Jardim è comprensibilmente soddisfatto ai microfoni di Premium Sport al termine della sfida di Champions vinta 3-1 contro il City: "Monaco sorpresa della Champions? Nel totale delle due gare il Monaco ha meritato di arrivare ai quarti. Abbiamo mantenuto la nostra natura offensiva, abbiamo attaccato fin dall’inizio facendo un grande primo tempo".



Il tecnico del Monaco aggiunge: "Il City ha la squadra per vincere la Champions, per questo la soddisfazione è doppia. La Juve da evitare nei quarti? La Juventus è un avversario molto forte, l’abbiamo già affrontata ma a questo punto è difficile scegliere: qualsiasi squadra pescheremo a Nyon sarà un avversario fortissimo e anche la Juve rientra in questa categoria".