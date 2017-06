Monaco, Glik: "Forse meritavo il rosso ma si lamenta proprio la Juve?"

Il brutto pestone di Kamil Glik a Gonzalo Higuain durante Juventus-Monaco non ha portato conseguenze fisiche all'attaccante argentino, tanto che Allegri alla fine del match ha potuto pure sorriderci su "Gli dico grazie: eravamo un po' spenti e ci ha riacceso", ma il difensore polacco si è parzialmente pentito del gesto.



Se al novantesimo Glik aveva minimizzato ("Cose che nel calcio capitano, è stata un'azione veloce"), a mentre fredda ha rilasciato altre dichiarazioni: "Non ho fatto apposta né volevo provocare i tifosi bianconeri. Forse meritavo il cartellino rosso". Poi, però, ci mette ancora il carico: "In passato i giocatori della Juventus non hanno avuto così tante espulsioni. Nell'ultimo derby, per esempio, Acquah è stato ingiustamente espulso e Mihajlovic ha preso due turni di squalifica. E' successo e succederà sempre che gli arbitri aiutino la Juventus".