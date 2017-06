Milik: "Notte perfetta". Hamsik: "È il più bel Napoli in cui abbia mai giocato"

Nel post gara della vittoria, per 2-1, all'esordio in Champions League sul campo della Dinamo Kiev, Arkadiusz Milik, decisivo con una doppietta, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport: "È stata una bellissima notte per me e una grande serata per il Napoli: sono davvero contento, è stato tutto perfetto. Era importante iniziare con una vittoria, specialmente qui in Ucraina dove è molto difficile".

Dopo l'attaccante polacco, arriva il turno di Pepe Reina in mixed zone: "Dovevamo gestire meglio la partita nel finale, ma per essere la prima europea il risultato è positivo. In Champions non è semplice dominare, l’importante è aver vinto in trasferta. Milik ci darà una grande mano, così come Gabbiadini. Insieme faranno tanti gol".



Parola anche al capitano Marek Hamsik: "Siamo molto contenti della vittoria, sicuramente conterà tantissimo: il gioco poteva essere migliore, ma ci prendiamo questi tre punti con soddisfazione. Siamo contenti che Milik si sia subito inserito e che stia facendo gol. Questa competizione è il massimo in Europa e dobbiamo crescere in fretta dal punto di vista mentale. È il decimo anno che sono qui e penso che il calcio di Sarri sia il più bello che abbia mai giocato: la squadra si diverte, è il Napoli più bello degli ultimi dieci anni. Sarri ha detto che ha aspettato tutta la vita per arrivare qui e siamo contenti che se le stia godendo anche lui".