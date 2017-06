Milan, la festa per il decennale di Atene 2007

Da Dida a Pippo Inzaghi passando per Costacurta, Serginho, Maldini, Gattuso, Ambrosini, Seedorf e tanti altri: molti dei campioni del Milan che vinse la finale di Champions League del 2007 contro il Liverpool si sono ritrovati a Milano per festeggiare il decennale della coppa. Non solo giocatori ma anche dirigenti come Galliani e Braida e qualche assenza: Pirlo, Ancelotti, Kaladze e Kakà (che però ha rimediato con una gran sorpresa, ne parliamo più in basso).



Ad Atene il 23 maggio 2007 finì 2-1 con la doppieta di Inzaghi e la rete di Kuyt, una rivincita rossonera della finale shock di due anni prima ad Istanbul. "Siamo ancora una grande famiglia" ha detto Dida, Serginho nostalgico "bei ricordi" mentre Seedorf ha parlato di "rapporti speciali tra compagni, grandi emozioni".

LA SORPRESA DI KAKA'

Ricardo Kakà non è potuto essere a Milano ma non ha voluto mancare all'appuntamento: videochiamata agli ex compagni e anche il "Bambino d'oro" ha fatto di nuovo parte di quel grande Milan.