Mijatovic: "Juve squadra perdente nelle finali. Il Real vince sempre"

Tutto fa pensare che a Cardiff il prossimo 3 giugno si sfideranno in finale di Champions Juventus e Real Madrid. I larghi successi rispettivamente contro Monaco e Atletico Madrid nell'andata delle semifinali hanno indirizzato in maniera chiara il discorso qualificazione.



Così un ex attaccante dei blancos si proietta già all'appuntamento conclusivo della più prestigiosa competizione europea. "La Juventus è forte e per alcuni aspetti perfetta. Entrambi i club stanno vivendo un grande momento di forma, anche se storicamente la Juve è una squadra perdente in finale mentre il Real quando arriva all'ultimo atto vince sempre" punge ai microfoni del programma El Larguero Pedrag Mijatovic che nel 1998 decise ad Amsterdam la finale proprio contro i bianconeri.



Non manca un giudizio su Cristiano Ronaldo: "Alla gente piace tanto parlare e pensare se sia un giocatore finito o meno. Non è quello degli ultimi due anni, ma segna comunque tantissimo anche in questa nuova posizione da numero nove".