Messi, sono numeri da record: col Barça un 2016 al top

La doppietta contro il Celtic, è solo l'ultima delle perle di questo straordinario 2016 blaugrana di Lionel Messi. Anche se mancano ancora vittorie e feeling con la nazionale argentina e il Pallone d'Oro molto probabilmente finirà al rivale di sempre Cristiano Ronaldo, la Pulce macina record con la maglia del Barcellona. In Champions League, Leo è capocannoniere con 9 reti in quattro partite ed è arrivato, primo giocatore nella storia del calcio europeo, a segnare 100 gol in trofei internazionali con la stessa maglia: 92 in Champions, 3 in Supercoppa Europea e 5 nel Mondiale per Club in 119 partite complessive (Cristiano Ronaldo è un gradino indietro, a quota 99 in 141 match).



Messi, in maglia blaugrana, ha segnato 96 doppiette, 32 triplette, 4 poker e un pokerissimo, siamo a 471 gol in 546 partite dal 2004 (senza contare i 185 assist e i 29 trofei vinti). Nell'anno solare 2016 è capocannoniere con 54 gol segnati, davanti a gente come il solito Ronaldo (49), Suarez (47), Ibrahimovic e Lewandowski (41). E Luis Enrique gongola, sotto la gestione del tecnico spagnolo il Barcellona ha già raggiunto 400 reti in 141 partite (con una media di 2.84 a match). Per dire: uno come Guardiola, ci era arrivato 16 gare più tardi...