Messi, 40 gol stagionali per l'ottava volta di fila. Ma non camminava?

Qualcuno lo dava per finito anche quella notte terribile al Maracanà, quando effettivamente Leo Messi si vide sfumare un Mondiale davanti ai propri occhi senza fare granché per andarselo a prendere. Ed è così che va più o meno da quel giorno, anche se poi, nel 2015, arrivò il Triplete. Sembra sempre che Messi, il miglior calciatore al mondo (per qualcuno in assoluto, per altri insieme a Cristiano Ronaldo), possa aver intrapreso il viale del tramonto. Domenech lo ha stroncato prima e dopo la rimonta contro il Psg ("È stato il peggiore"), Arrigo Sacchi ha lanciato una provocazione dopo il sorteggio Champions spiegando che l'aveva visto "camminare".



Forse Leo Messi non è più il giocatore del gol al Getafe, quello alla Maradona per intenderci, capace di saltare 5 avversari in dribbling, a tutta velocità. Ma con la doppietta al Valencia è diventato l'unico giocatore del campionato spagnolo a superare per otto volte consecutive i 40 gol stagionali e a raggiungere almeno i 25 in campionato. Esattamente è arrivato a 41 gol tra Liga e coppe, segnando la doppietta numero 100 in Liga e, scavalcando anche Gerd Müller, è diventato anche il giocatore più prolifico prima dei 30 anni, secondo solo a Pelé, che arrivò a quota 657 contro i 578 dell'argentino. Insomma, la Juve eviti di considerarlo in declino...