Mazzola: "Ho festeggiato per la sconfitta della Juve suonando il clacson"

Sandro Mazzola ha esultato per il ko della Juventus nella finale di Champions League contro il Real Madrid. "Ho festeggiato tutta la notte, ma ora la festa è finita. Ci prepariamo per la prossima...", ha dichiarato l'ex bandiera del'Inter a Rai Radio1. "Perché tifavo contro la Juve? Io guardavo la partita e vedevo una squadra che c'era e l'altra che non c'era. E sai com'è, pensavo a quella squadra che stava vincendo".



Come si sono svolti i 'festeggiamenti'? "Intanto andando in giro con tutti gli altri. Qui da me, in provincia di Milano, c'era di tutto, macchine che suonavano, clacson, gente che cantava. E io, visto che me lo aspettavo, avevo fatto mettere un dispositivo in modo che il clacson suonava molto più forte del solito".



Dopo queste sue dichiarazioni Mazzola ha avuto messaggi di 'simpatia' da parte dei tifosi bianconeri: "Moltissimi...quando tu fai arrabbiare 'quelli', sei sempre contento. Forse la Juve meritava di più, diciamo 4-3. Un risultato che sarebbe stato bellissimo, magari col quarto gol del Real negli ultimi dieci minuti".



Infine una battuta su Luciano Spalletti, prossimo alla panchina dell'Inter: "lui mi piace molto, farà un ottimo lavoro, è uno tosto".