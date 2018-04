Manchester United, Mourinho: "Non è un dramma. Montella è stato bravo"

"Non facciamo un dramma per quanto è accaduto. Questo è il calcio, non è la fine del mondo. Non penso che la nostra gara sia stata cattiva poi Montella è stato bravo a mettere Ben Yedder che ha segnato la doppietta decisiva". José Mourinho commenta in questo modo il ko del Manchester United all'Old Trafford con il Siviglia che ha interrotto la corsa dei Red Devils in Champions League.



Il tecnico portoghese non sembra troppo deluso, o quantomeno non lo dà a vedere: "Non possiamo perdere tempo perché sabato già giochiamo in Premier League. Non è la prima volta che il club viene eliminato dalla Champions. Mi sono seduto su questa sedia con il Porto, United fuori. Con il Real Madrid, United fuori. Non è una cosa nuova per il club".