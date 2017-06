Manchester City, Zabaleta: "Guardiola ci vieta di usare internet, siamo isolati"

Regime ferreo. Il difensore argentino Pablo Zabaleta, in un'intervista concessa a TyCSports, durante il ritiro con l'Argentina in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali 2018, ha svelato curiosi retroscena legati all'arrivo di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Zabaleta rivela che l'allenatore spagnolo "costringe i giocatori a fare colazione e a pranzare tutti assieme. Inoltre, ci ha vietato l'uso di internet e fatto togliere il wifi. Praticamente siamo isolati".



L'esterno di difesa ha poi rivolto parole al miele per il tecnico: "Ogni calciatore sogna di essere allenato dai migliori tecnici e io oggi ho l'opportunità di lavorare con uno dei migliori. In realtà si impara un sacco da lui, soprattutto a sapersi comportare in campo e fuori. Al di là delle sue conoscenza tecniche specifiche, in Guardiola emerge una grande passione per il calcio".