Manchester City-Napoli a rischio per l'uragano Ophelia

L'uragano Ophelia minaccia Manchester City-Napoli. L'allerta meteo con raffiche di vento fino a oltre 190 chilometri all'ora ha già lasciato il segno in Spagna e Portogallo e in queste ore sta attraversando l'Irlanda, dove ci sono già delle vittime accertate. Le autorità hanno chiuso le scuole e invitato la popolazione a non uscire di casa lungo la costa sud occidentale. Oltre a Cork anche Limerick, Tipperary e Galway sono le città principali interessate dall'allerta. Ma toccherà anche l'Inghilterra.



Tra i vari danni, va segnalato che l'uragano ha distrutto il tetto dello stadio di Cork. Se il maltempo dovesse colpire in pieno la città di Manchester come previsto (c'è ancora incertezza sull'esattezza del quando, comunque tra martedì e mercoledì), il match di Champions League di domani alle 20.45 contro gli azzurri sarebbe a forte rischio.