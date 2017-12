Manchester City, Guardiola: "Vogliamo battere lo Shakhtar"

Dopo le indiscrezioni di un possibile disimpegno del Manchester City nell'ultima partita del girone F di Champions League, Pep Guardiola mette in chiaro le cose: "Ho chiesto ai giocatori se qualcuno non avesse voglia di partire per Donetsk perché, nel caso, voglio saperlo: ho assolutamente intenzione di battere lo Shakhtar, penso solo a come ottenere tre punti mercoledì".



Il Napoli, indirettamente, ringrazia: se la squadra di Sarri battesse il Feyenoord e gli ucraini perdessero allora significherebbe qualificazione - quasi miracolosa - agli ottavi. Guardiola lo dice chiaro e tondo: "Dare il massimo è una forma di rispetto verso il Napoli, lo Shakhtar e la stessa Champions. Oltretutto fare 18 punti nel girone sarebbe di grande valore per il prestigio di questo club".