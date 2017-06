Manchester City, Guardiola: "Non si può regalare un tempo..."

Al termine della sconfitta contro il Monaco che ha eliminato il suo City dalla Champions, Guardiola ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "In questa competizione non si può concedere un tempo agli avversari: così diventa difficile. Non abbiamo avuto la giusta mentalità e per questo siamo fuori. Stiamo facendo una buona stagione, siamo una squadra che vuole sempre aggredire l’avversario che deve sempre avere personalità ma in questo match non ci siamo riusciti, poi loro sono forti".



Il tecnico spagnolo cerca di prenderla con filosofia: "Peccato, impareremo da questa lezione per l’anno prossimo. Dobbiamo analizzare il fatto che abbiamo regalato 45 minuti e imparare dai nostri errori, a questo livello si può giocare male ma non per un tempo. Poi nella ripresa abbiamo fatto bene, potevamo fare 3-4 gol, non ci siamo riusciti e siamo stati eliminati su un calcio piazzato".