Manchester City, Guardiola: "La mia squadra si ispira all'Olanda di Cruyff"

"Non sono venuto qui cambiando il calcio inglese, ma il Manchester City vuole giocare ispirandosi al modello del Barcellona di Johan Cruyff": così Pep Guardiola, che è stato allenato da Cruyff ai tempi del Barcellona, in un'intervista al Guardian parla della sua nuova avventura nel calcio inglese.



"Vorrei che i miei ragazzi assorbissero quello stile e quelle idee che vengono direttamente da Johan - le parole del tecnico catalano - Magari per qualcuno sarà una cosa fantastica, per altri sarà terribile. Io però non sono venuto qui per cambiare il calcio di tutti ma solo quello della mia squadra che mi ha assunto per questo".