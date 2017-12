Manchester City, Guardiola: "La Champions? Vincerà il Barcellona"

Con il discorso Premier League archiviato o quasi (il Manchester City ha ben 15 punti di vantaggio sui cugini dello United) i riflettori cominciano già a spostarsi sul cammino in Champions della squadra di Guardiola (agli ottavi i Citizens se la vedranno con il Basilea).



Incalzato sul tema nella conferenza stampa post Newcastle, il tecnico spagnolo ha cercato di allentare la pressione sui suoi giocatori come riferisce il Mirror e spostarla su un'altra formazione: "Dove gioca Messi? I favoriti sono loro...".



Dunque sarebbe il Barcellona la candidata numero 1 alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie per l'ex allenatore dei blaugrana: l'undici di Valverde sta disputando una grande stagione, ha ipotecato la Liga dopo il successo contro il Real al Bernabeu ma agli ottavi sarà chiamata a superare un ostacolo molto duro, ovvero il Chelsea di Antonio Conte.