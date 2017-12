Manchester City, Guardiola: "In campo per vincere ma prima o poi capiterà di perdere"

Alla vigilia della sfida di Champions sul campo dello Shakhtar Pep Guardiola tranquillizza i tifosi del Napoli. Gli azzurri devono battere il Feyenoord e sperare nella vittoria del City (già qualificato da primo con 5 vittorie in 5 partite) per il passaggio agli ottavi di finale: "Noi giochiamo sempre per vincere le partite. Io ve lo posso promettere, noi scenderemo in campo per tornare a casa con i tre punti".



"Fino ad ora non siamo ancora stati battuti in questa stagione, ma prima o poi dovrà capitare. Quello che vi posso dire è che, anche quando perderemo, il giorno dopo ci alzeremo per riprendere la marcia che abbiamo interrotto" promette il tecnico spagnolo che nel prossimo turno di Premier è atteso dal big marth con lo United.



Sull'undici che verrà schierato in Ucraina Guardiola spiega: "De Bruyne è squalificato, mentre David Silva non è convocato per un problema muscolare, spero solo recuperi per domenica. Phil Foden è con noi ed ha la stessa possibilità di giocare di tutti gli altri giocatori".