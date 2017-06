Londra, il Psg non paga l'hotel e rischia di restare senza

64 milioni per Cavani, circa 65 per Ibra e Thiago Silva, 63 per Angel Di Maria: il Psg è una delle società più ricche d'Europa e, tra acquisti e ingaggi, non ha certo badato a spese da quando è subentrato lo sceicco Al-Khelaifi eppure, secondo quanto riporta l'Equipe, Verratti e compagni avrebbero seriamente rischiato di restare senza albergo nell'ultima trasferta di Champions contro l'Arsenal. Il motivo? Il mancato pagamento da parte della società di alcune fatture rimaste in sospeso con la catena alberghiera.

Stando al quotidiano francese, il proprietario del Courthouse Hotel, lo stesso in cui i parigini avevano soggiornato prima degli ottavi di finale dello scorso anno contro il Chelsea, avrebbe infatti preteso il pagamento anticipato e il saldo di tutte le fatture ancora rimaste in sospeso, lanciando un vero e proprio ultimatum al club. Il Psg non ha potuto far altro che pagare tutto quello che doveva, oltre a fornire in anticipo l'80% della sua nuova visita. A quanto pare, però, non è la prima volta che il Psg tarda nel pagamento delle fatture: gli stessi problemi si sarebbero verificati anche con un hotel di Nantes.