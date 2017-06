Lo United inguaia il Napoli: in terza fascia in Champions

La vittoria del Manchester United nella finale di Europa League è una pessima notizia per il Napoli. Il motivo è presto detto: gli azzurri infatti scivolano nella terza fascia della prossima Champions, superati proprio dai Red Devils. Per tornare in seconda la squadra di Sarri deve sperare nella sconfitta del Siviglia nei playoff ed è un'ipotesi molto complicata. Va peggio alla Roma che al momento si trova in quarta fascia: i giallorossi risalirebbero in caso di eliminazione tra preliminari e playoff di una delle formazioni che li precedono, ovvero lo stesso Siviglia, Dinamo Kiev, Ajax, Olympiakos e Liverpool.



L'edizione 2017/18 della Coppa più prestigiosa potrebbe dunque vedere la partecipazione di ben cinque squadre inglesi: anche un eventuale trionfo della Juventus a Cardiff contro il Real Madrid lascerebbe l'Italia al quarto posto alle spalle dell'Inghilterra nel ranking con un distacco di 0,3 punti.