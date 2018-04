Liverpool-Roma, scontri tra tifosi: ferito un inglese

Incidenti a Liverpool, prima della sfida di Champions tra i Reds e la Roma. Nel primo pomeriggio un gruppo di tifosi giallorossi è venuto a contatto con la polizia locale come si vede nel primo video. In serata, una mezzoretta prima del calcio di inizio, secondo quanto riportato dai media inglesi, altri incidenti sono avvenuti a pochi metri dallo stadio con un gruppo di circa 20 tifosi che ha sorpreso in una sorta di agguato alcuni sostenitori britannici. Uno di loro, anziano, è rimasto ferito, come si vede dalle immagini.

Roma fans kicking off in Liverpool this evening. 24 aprile 2018