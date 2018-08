Liverpool-Roma, due anni e mezzo di prigione a un tifoso giallorosso

Daniele Sciusco, uno dei due tifosi arrestati negli scontri che hanno preceduto Liverpool-Roma dello scorso aprile, è stato condannato a due anni e mezzo di prigione. Sciusco era stato arrestato insieme a Filippo Lombardi (che dovrà rispondere di lesioni gravissime) ma, a differenza di questo, non è stato direttamente coinvolto nell'aggressione a Sean Cox, tifoso dei Reds finito in coma (da cui è uscito da un mese, ora è alle prese con la riabilitazione), e per questo è stato giudicato oggi in seguito all'accusa di disordini violenti.



Il giudice Mark Brown ha ritenuto Sciusco colpevole anche se gli ha riconosciuto di non aver partecipato al pesaggio di Cox, tuttavia l'aver dato "uno schiaffo in faccia all'ospitalità offerta dalla popolazione di Liverpool" gli costerà due anni e mezzo di reclusione. La pena massima prevista era di cinque anni ma il giudice ha tenuto conto delle scuse del tifoso giallorosso, presente in aula assieme ai genitori, dell'assenza di precedenti e del fatto che nessun elemento portasse a ritenerlo un ultrà "di professione" andato in Inghilterra apposta per provocare disordini o violenze.