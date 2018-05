Liverpool, Klopp: "Shock per Salah, è mancata la fortuna"

Jurgen Klopp prima parla della situazione più grave ("L'infortunio di Salah sembra pesante: spalla o clavicola rotta") poi passa ad analizzare la sconfitta contro il Real Madrid: "L'uscita di Momo è stato uno shock per la squadra. La prima parte di partita l'abbiamo giocata bene, abbiamo anche avuto diverse occasioni. Poi però abbiamo preso gol insoliti - quello di Bale è stato meraviglioso - e alla fine nessuno parlerà di come abbiamo perso ma solo dei vincitori".



Il tecnico del Liverpool continua: "Nel calcio serve anche fortuna per vincere, non l'abbiamo avuta. Stavamo facendo il nostro e la partita ha preso una brutta piega". Anche gli errori di Karius hanno contribuito a questo: "Non ho ancora parlato con il ragazzo, mi spiace per lui. Continueremo a puntare su di lui e, come per la partita, tutti parleranno dei suoi errori e non di come abbiamo giocato. Non mi sta bene ma lo accetto: volevamo tutto e non abbiamo raccolto nulla".