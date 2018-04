Liverpool, Klopp: "Roma avversario facile? Pensate al Barcellona"

Jurgen Klopp mette in guardia i suoi giocatori. "Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non posso essere d'accordo: sicuramente non ha visto le sue partite della Roma contro il Barcellona. Nella prima il 4-1 non rispecchia l'andamento della partita, nella seconda loro hanno sfoderato una prestazione incredibile e avrebbero potuto vincere per 5-0" le parole del tecnico del Liverpool sull'accoppiamento in semifinale di Champions.



L'ex allenatore del Borussia Dortmund (che aveva confessato di essere rimasto sorpreso alla notizia del passaggio del turno da parte dei giallorossi) aggiunge: "Non mi sono messo a pensare 'grazie Dio abbiamo evitato Real e Bayern'. Io penso che l'importante è stare nelle semifinali e che in ogni caso avremmo avuto della chance di passare, e ora ce le giocheremo contro la Roma".