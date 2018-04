Liverpool, Klopp: "La vittoria della Roma? Pensavo a uno scherzo..."

La storica impresa della Roma ha sorpreso anche Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool racconta così quanto accaduto dopo la vittoria sul campo del Manchester City: "Stavo facendo le scale e qualcuno me l'ha detto. Pensavo fosse uno scherzo".



"Non che io non rispetti la Roma - aggiunge l'allenatore tedesco - sono una squadra fantastica ma non me l'aspettavo, anche se sapevo che sarebbe stato possibile. In estate hanno perso Salah e sono arrivati in semifinale, è una grande cosa".



E chissà se l'attaccante egiziano, in gol anche all'Etihad Stadium, incrocerà di nuovo i giallorossi come auspica il grande ex Ciccio Graziani. Nella Capitale vogliono vendicare il ko nella finale del 1984...