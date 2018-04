Liverpool, Klopp: "Guardiola ha avuto sempre i migliori giocatori"

Jurgen Klopp parla al sito della Uefa e mette un po' di pepe alla vigilia del derby inglese contro il Manchester City in Champions League: "Sarà la più bella sfida di tutti i quarti di finale, sarà una partita esaltante: dovremo fare più degli avversari perché non puoi solo difendere e sperare che non segnino. Sono semplicemente troppo forti".



Il tecnico del Liverpool punge il collega: "Le sue squadre sono sempre posizionate ottimamente ma il posizionamento, per quanto importante, non è magia. Merito dei giocatori che si fanno trovare a disposizione e sanno cosa fare: è in quesl momento che la qualità dei singoli diventa importante. Guardiola ha sempre avuto grandi giocatori, sia al Barcellona che al Bayern Monaco che ora".



Klopp non si sente per nulla inferiore al catalano: "Non ci sono grandi differenze tra il suo gioco e il mio, solo che Pep ha avuto squadre più forti delle mie. Già tra Bayern e Borussia Dortmund la differenza era grande per non parlare dei tempi di Barcellona quando io ero al Magonza. Aveva squadre di caratura mondiale, le mie ambivano sempre alla crescita".