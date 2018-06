Liverpool, Klopp: "Finale dedicata a Sean Cox"

Anche se non è bastato per conquistare la finale, all'Olimpico è stata una grande Roma e il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, lo sa benissimo: "Oggi siamo stati fortunati, lo sappiamo - ha detto il tedesco ai microfoni di Premium Sport - non siamo stati freddi abbastanza: loro erano molto aggressivi e volitivi, noi non abbiamo gestito bene soprattutto dopo il 2-1, siamo stati un po' timidi, possiamo giocare molto meglio di quanto abbiamo fatto stasera".

I pensieri di Klopp, però, vanno subito al Sean Cox, il tifoso inglese ferito negli scontri della gara di andata: "Questa finale è dedicata al 101% a lui, portavamo dentro delle motivazioni particolari, era una partita speciale e gliela dedichiamo".

In finale i Reds troveranno il Real Madrid: "Non importa chi c'è dall'altra parte - ha concluso Klopp - noi voleremo a Kiev e faremo del nostro meglio, cercheremo di giocare molto meglio di stasera".