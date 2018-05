Liverpool, Klopp canta: "Il Real Madrid ha avuto tutta la fortuna"

Jurgen Klopp ha sposato in pieno la cultura calcistica inglese, lo dimostra un video condiviso su Twitter in cui si vede l'allenatore tedesco cantare a squarciagola con i tifosi del Liverpool. Alle sei del mattino, nonostante la sconfitta, Klopp intona: "We saw the European Cup, Madrid had all the f***ing luck" cioè "In finale di Champions League il Real Madrid ha avuto tutta la f***uta fortuna".

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. 🔴 pic.twitter.com/lrm22OVzRr — Oliver Bond (@Oliver__Bond) 27 maggio 2018