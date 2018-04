Liverpool, Klopp: "Ammiro e rispetto la Roma"

"Non mi interessa cosa pensa la gente. Credo che molti si aspettavano che la semifinale sarebbe stata Barcellona-Manchester City. Ma non è successo, perché questo è il calcio. La Roma l'ha reso possibile, noi l'abbiamo reso possibile. Amo il calcio proprio perché tutto è possibile". Jurgen Klopp presenta così in conferenza stampa la semifinale, a sorpresa, tra il suo Liverpool e i giallorossi di Di Francesco.



A proposito del collega l'ex allenatore del Dortmund sottolinea: "Ama il calcio come me, mi piace molto come organizza le sue squadre, e tutto ciò non renderà la vita facile né a me né a lui. Speriamo di divertirci".



C'è qualche similitudine di conseguenza anche tra le due formazioni: "Hanno compiuto un'impresa che sembrava impossibile, quando me l'hanno detto quasi non ci credevo, e noi abbiamo fatto lo stesso contro il City che in campionato ha dominato. La stessa dinamica che vive la Roma in Italia con Juventus e Napoli".



"Loro sono un'ottima squadra, con tanti giocatori giocatori di qualità e una rosa ampia. Hanno tutto il mio rispetto e ammirazione - prosegue il tecnico tedesco - hanno cambiato direttore sportivo, hanno perso giocatori importanti come Salah ed Emerson come noi abbiamo perso Coutinho. Se qualcuno pensa che siamo due underdog, chi se ne frega. Per la Roma essere in semifinale è una grande cosa, come lo è per noi: non siamo abituati, quindi vedrete un po' di emozione da entrambe le parti, sarà speciale".



Speciale al pari della stagione di Salah, votato migliore giocatore dell'anno in Premier: "Deve essere orgoglioso, non gli ho ancora parlato ma quello che voglio dirgli è che è una cosa grandiosa, ma la stagione non è ancora finita. A Roma ha fatto benissimo, il fatto che sia qui è dovuto anche all'aiuto dei suoi compagni in giallorosso e lui continua a seguire le loro partite. Giocherà da professionista: i difensori italiani non sono molto amichevoli, gli faranno una bella accoglienza e lui capirà subito".