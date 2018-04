Liverpool, infortunio al ginocchio per Oxlade-Chamberlain: niente Mondiali

Stagione finita e niente Mondiali 2018 in Russia per Alex Oxlade-Chamberlain: il centrocampista inglese ha riportato un grave infortunio ai legamenti del ginocchio destro durante Liverpool-Roma di Champions League, costringendo Jurgen Klopp a sostituirlo con Georginio Wijnaldum dopo neanche venti minuti.



Oxlade-Chamberlain si era fatto male dopo un contrasto con Aleksandar Kolarov, il ginocchio aveva fatto una strana torsione costringendo il giocatore ad uscire dal campo in barella e con le lacrime al volto. Nel comunicato uscito dopo gli esami medici il Liverpool non parla di tempistiche ma solo di stagione finita: "Tornerà il più presto possibile nel corso della prossima stagione".



Oxlade-Chamberlain ha voluto scrivere un messaggio sui social: "Sono assolutamente devastato di aver riportato un infortunio del genere in un momento così delicato della stagione. Sono desolato di non poter essere a disposizione né per il percorso in Champions League del Liverpool né per i Mondiali con l'Inghilterra. Ma adesso la cosa importante è sostenere i ragazzi. So che abbiamo ciò che ci serve per fare qualcosa di speciale in questo torneo. Farò di tutto per assicurarmi di tornare il prima possibile. Tuttavia questo perde di importanza rispetto a quanto stia soffrendo la famiglia del tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito prima della partita di ieri. Il mio pensiero va a lui e ai suoi cari. Grazie per tutto l'affetto e il sostegno dei vostri messaggi, a presto".

IL POST SU FACEBOOK