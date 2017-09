Lipsia, Timo Werner "Troppo frastuono allo stadio. Per questo ho chiesto il cambio con il Besiktas"

Il 'gol' dei tifosi del Besiktas. Nel corso della sfida contro la formazione turca l'attaccante del Lipsia Timo Werner ha lasciato il campo al 32' del primo mtempo. La sostituzione è apparsa strana ma ci ha pensato lo stesso giocatore al termine del match a chiarire i motivi del cambio, da lui chiesto: "Non riuscivo a concentrarmi, non mi sentivo bene. Ho chiesto dei tappi alla panchina, ma la situazione non è migliorata".



Il chiasso ininterrotto all'interno dello stadio ha costretto al forfait la giovane punta, poco abituata al clima a dir poco bollente nell'impianto dei bianconeri: "Non avevo mai visto un'atmosfera del genere". La conferma arriva da Ozyakup, centrocampista delle Aquile nere: "Credo che gli avversari siano stati disturbati dal forte rumore. E credo anche che il loro attaccante abbia chiesto la sostituzione proprio per questo motivo".

RB Leipzig's Timo Werner insisted he had to be subbed off last night, due to the noise of the Beskitas crowd pic.twitter.com/Vd8BevlkcS — Powerleague (@powerleagueUK) September 27, 2017