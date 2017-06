Lippi a Premium: "Analogie tra me e Allegri. Conte resterà al Chelsea"

In vista della sfida del Camp Nou di questa sera (in diretta su Premium Sport HD) Marcello Lippi, che nel 2003 con la Juve eliminò il Barcellona ai supplementari, è stato ospite di Premium Sport. Come si fa a battere i blaugrana a casa loro? "Bisogna rimanere in dieci prima di tutto - sorride Lippi -, poi bisogna triplicare concentrazione ed energie e alla fine serve un cross di Birindelli e un colpo di tacco di Zalayeta... è semplice! Mi ricordo tutto di quella partita, soffrimmo ma con grande determinazione: quella vittoria fu una grande gioia, davanti a 110.000 spettatori. Anche se il mio più bel successo è quello del Mondiale azzurro, niente è paragonabile".



Il ct della nazionale cinese ricorda le parole dette ai giocatori per caricarli: "Prima di queste partite dicevo di non guardare gli spalti, di giocare la partita come si fosse nel proprio stadio". Poi si è passati alla Juventus attuale: "Nella gara di andata ho visto una squadra molto forte e intelligente: convinta della propria forza e della ricerca delle debolezze degli avversari. Il Barcellona ha una qualità offensiva che nessuno ha al mondo, ma ha solo quella, mentre la Juventus ha altre cose: i bianconeri hanno la migliore difesa d’Europa e la capacità di sapere gestire le partite". Quindi, meglio aggrapparsi ai leader, come Buffon: "Non ho mai sentito parlare Gigi, o anche Totti, del proprio futuro: significa che ancora non ce l’hanno nella testa, per loro conta solo il presente e il presente è il campo".



Sul paragone Dybala-Messi: "Paulo, la prima volta che l’ho visto, mi ricordava Sivori. Può avere le caratteristiche anche di Messi, ma dovrà decidere tante grandi partite così come ha fatto il talento del Barcellona: bisogna stare attenti ai paragoni. Leo in calo? Ogni volta che vedo i risultati di Barcellona, vedo gol e assist di Messi: non credo che sia calato lui, ma tutto il resto del Barcellona. Il calo è più difensivo e condiziona tutta la squadra. Ma anche Bayern e Real sono calate, mentre la Juve è cresciuta e ora la giudico alla pari".



Secondo Lippi, ci sono analogie con il percorso bianconero di Allegri? "È arrivato alla Juve alla mia stessa età, è toscano come me e ha vinto il campionato alla prima stagione: anche a me piaceva cambiare spesso modulo, ci sono molte più analogie con lui che con Sarri. Le diffidenze iniziali erano solo dovute al suo passato al Milan: anche Ancelotti, che reputo il migliore allenatore al mondo, ci è passato".



Poi, una previsione sul futuro di Conte: "Mi sembra che a Londra stia bene e voglia fare la Champions con i Blues l’anno prossimo: non penso cambierà panchina". Niente Inter, quindi, ma è lo spunto per parlare delle nuove proprietà cinesi: "Sono passaggi di consegne che significano amore per la squadra, da parte di Moratti e Berlusconi: sono squadre che non possono più essere gestite da famiglie, ma da grandi gruppi imprenditoriali come sono attualmente quelli cinesi, russi o arabi".



Infine, due retroscena legati a Milan e Nazionale: "Galliani mi ha chiesto spesso, in passato, di approdare in rossonero ma ho sempre detto di no: gli ho dato, invece, la mia disponibilità l’anno scorso, ma la squadra poi andò bene e non se ne parlò più. Per quanto riguarda l'Italia: me l’hanno chiesto, ma mio figlio non avrebbe potuto fare il suo lavoro se fossi diventato direttore tecnico e quindi mi sono tirato da parte".