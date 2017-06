Lione, Genesio: "Io in bilico? Penso solo alla Juve"

Dopo il brutto inizio di stagione (tre punti in Champions e ottavo posto in campionato) e il pesante ko sul campo del Nizza, martedì sera contro la Juve Bruno Genesio vive già una gara da dentro o fuori per accedere agli ottavi di Champions e si gioca anche il suo futuro sulla panchina del Lione: "Non ci penso - dice il tecnico in conferenza stampa - per me conta solo vincere. Dobbiamo vincere e mettere in atto tutti i mezzi necessari per farlo - prosegue Genesio - Quando hai di fronte una squadra come la Juve non c'è bisogno di fare discorsi, darò dei consigli tattici e indicazioni mentali. I giocatori sono già motivati". "La partita di domani è una grande opportunità - continua l'allenatore dei francesi - perché vincere ci potrà dare grande fiducia. Dobbiamo ritrovare la solidità difensiva, è fondamentale per fare risultati in campionato e Champions. Dobbiamo tornare un gruppo compatto".

I transalpini si affideranno alla coppia d'attacco Fekir-Lacazette per provare a fare male alla banda Allegri: "Non ci sono solo loro, Alex non è ancora al meglio - spiega Genesio - Domani dovremo avere rigore e disciplina in difesa contro un avversario come la Juve, molto forte nel recuperare il pallone". Sul suo futuro, invece, glissa: "Io mi astraggo da tutto quello che scrivono su di me, dobbiamo continuare a lavorare per ritrovare la fiducia. Per me conta solo vincere".