Leverkusen, Kai Havertz salta l'Atletico: ha un esame a scuola

"Havertz assente per un importante esame a scuola". Con questo tweet il Bayer Leverkusen, come un padre che non permette al figlio di andare a giocare se non ha finito i compiti, ha annunciato al mondo che il baby talento Kai Havertz non sarà al Vicente Calderon con il resto della squadra per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid (esclusiva assoluta di Premium Sport).

Una storia curiosa quella del 17enne prodigio tedesco, già titolare inamovibile nonostante sia ancora minorenne. Il debutto in prima squadra risale allo scorso 15 ottobre contro il Werder Brema, da allora un minutaggio in costante ascesa, 19 presenze (di cui tre in Champions League), nessun gol ma già tre assist. Mentre i suoi compagni in Spagna andranno a caccia dell'impresa (ribaltare il 4-2 dell'andata), il giovane Kai studierà per l'importante esame che lo aspetta, magari sbirciando di soppiatto la televisione...