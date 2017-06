Leicester, Shakespeare: "È grazie a Ranieri se siamo qui"

"Claudio sarà sempre ricordato a Leicester e dal club per quello che ha fatto qui: è qualcosa che non si dimentica. Il merito della gara d'andata , nella quale segnammo un gol importantissimo, è il suo. E grazie a lui ora siamo qui". Craig Shakespeare rende omaggio a Ranieri: è stato il suo assistente, ora è l'allenatore della prima squadra che si gode la storica qualificazione ai quarti di Champions delle Foxes, capaci di ribaltare la sconfitta di Siviglia. Mentre il web (soprattutto in Italia) ricorda ancora il presunto "tradimento" dei calciatori, almeno l'attuale tecnico sottolinea i meriti di King Claudio.



"È un giorno storico per tutto il club - sottolinea Shakespeare, per i giocatori che furono spettacolari dal primo minuto, e per i tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci. E anche per me. Abbiamo sfidato una delle migliori squadre d'Europa e sapevamo quale doveva essere il nostro piano, pressando alti e restando tranquilli. Schmeichel? È uno dei migliori portieri d'Europa, ha fatto parate tremendamente importanti. Non so se oggi ci sia un portiere più forte di lui in Europa".