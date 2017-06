Leicester, Ranieri: "La gara col Siviglia può essere tutto"

"Questa gara potrebbe essere tutto". Everything, in inglese. Claudio Ranieri è costretto ad aggrapparsi a un sogno, perché la realtà, intorno a lui, si è sgretolata come d'incanto. Il suo Leicester, a quota 21 dopo 25 giornate, è 17° in Premier League, appena un punto sopra la zona retrocessione: la straordinaria cavalcata trionfale della passata stagione è un ricordo lontanissimo. Alla vigilia di Siviglia-Leicester, allora, King Claudio prova a spingere così la sua squadra: "Se vinciamo, potrebbe cambiare qualcosa: abbiamo bisogno di una partita così".



Andata degli ottavi di Champions: fatta eccezione per la batosta subita dal Porto a primato del girone già conquistato, la prima volta in Europa del Leicester è stata un'altra bella favola da raccontare, con tre vittorie nelle prime tre gare e un solo gol subito nelle prime 5. Incredibilmente, i campioni d'Inghilterra sono crollati in campionato proprio nei due mesi e mezzo senza Champions. "Sappiamo di essere sfavoriti, se vedete i risultati del Siviglia negli ultimi 10 anni capirete che loro sono abituati a partite di questo livello. Hanno buoni giocatori, ma siamo pronti a lottare e a giocare il nostro calcio". È l'ultima speranza: o si svolta o il rischio di un esonero diventa sempre più verosimile e avrebbe del clamoroso per un allenatore che solo un mese fa ha ricevuto il premio The Best dalla Fifa.