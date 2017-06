Leicester, il club in difesa di Ranieri: "Sostegno incondizionato"

CLUB STATEMENT: #lcfc would like to make absolutely clear its unwavering support for Claudio Ranieri: https://t.co/N4fqYbMlfT pic.twitter.com/CENZOZgCDW — Leicester City (@LCFC) 7 febbraio 2017

Dopo il sogno il brusco risveglio. Il Leicester di Ranieri, dopo aver incredibilmente vinto il titolo lo scorso anno, in questa stagione è in crisi nera e si trova solo un punto sopra la zona retrocessione mentre, paradossalmente, si appresta a fare il suo storico debutto negli ottavi di Champions League (il 22 febbraio a Siviglia, in diretta esclusiva su Premium Sport).

Una situazione che, anche se in parte prevedibile, sta facendo perdere la pazienza ai tifosi delle Foxes, alcuni dei quali hanno chiesto la testa del manager italiano (gli scommettitori danno l'esonero di Ranieri 6/4). Come se non bastasse, anche i tabloid hanno iniziato ad attaccare 'Tinkerman' (il soprannome di Ranieri Oltremanica), l'atmosfera si faceva sempre più pesante e dunque era necessario un intervento della società.

Che è prontamente arrivato. Il club campione d'Inghilterra ha diramato un comunicato ufficiale con cui spegne una volta per tutte le voci che vedrebbero Ranieri a rischio esonero: "Basta alle speculazioni - tuona la dirigenza del Leicester - I successi sono arrivati con l'unità di tutti, la determinazione e lo spirito di gruppo, valori che non sono negoziabili. Siamo e saremo sempre vicini al nostro manager", si legge nella nota, in cui poi si ribadisce la totale fiducia e il "sostegno incondizionato" al tecnico italiano.

In difesa di Ranieri anche il suo (ormai ex) nemico Josè Mourinho, che dopo il 3-0 rifilato alle Foxes in Premier aveva dichiarato: "Sono convinto che potranno conquistare i punti per salvarsi. Ranieri deve essere rispettato perché è entrato di diritto nella storia di questo sport e rimarrà nel calcio ancora per molti anni. Merita di essere ricordato per sempre e dunque merita anche il rispetto di tutti nonostante le cose per le Foxes sia attualmente difficili".