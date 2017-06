Leicester-Atletico, Simeone non si fida: "Sono tornati quelli dell'anno scorso"

"Il Leicester è in forma e nelle ultime sei o sette partite è tornato ai livelli della scorsa stagione. Viste le nostre qualità e le loro, siamo molti simili sotto alcuni aspetti". Non si fida il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, che alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions (1-0 per i colchoneros all'andata) mette in guardia i suoi: "Sarà una partita difficile, con un punteggio stretto e deciso da piccoli dettagli" ha detto il Cholo in conferenza.

Shakespeare: "Atletico favorito, ma..."

"L'Atletico è favorito, è una squadra dalla grande tradizione. Ma non ci sono partite scontate, faremo di tutto per vincere". Il tecnico del Leicester, Craig Shakespeare, sogna l'impresa davanti al proprio pubblico: "Non possiamo difenderci per 90' perché ci serve almeno un gol, ma allo stesso tempo non possiamo concedere spazi al loro contropiede. Serve più determinazione". "Per i bookie siamo sfavoriti? Si sono già sbagliati in passato e speriamo lo facciano anche domani", ha detto Shakespeare, che spera di recuperare capitan Morgan al centro della difesa: "Si è allenato con il resto della squadra e sono soddisfatto di come sono andate le cose. Domani prenderemo una decisione finale, ma oggi sono fiducioso".