Legia-Real Madrid a rischio: si temono agguati dei tifosi

Misure di sicurezza come per una partita normale, questa sera per Legia Varsavia-Real Madrid, mentre la partita, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà a porte chiuse. La sanzione è stata disposta dall'Uefa per il comportamento dei tifosi polacchi (espressioni razziste e lancio di oggetti) in occasione della gara con il Borussia Dortmund del 14 settembre scorso. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca, spiegando che le Autorità locali, così come i due club, temono azioni da parte delle fazioni più esagitate del Legia, soprattutto nei delicati momenti del trasferimento allo stadio dei giocatori del Real. È facile attendersi, infatti, che gli ultrà si radunino nei pressi dell'impianto, ma anche che possano preparare altre iniziative a sorpresa. Anche a margine della gara d'andata di due settimane fa a Madrid (5-1 per i padroni di casa), non sono peraltro mancati incidenti provocati dai supporter del Legia, sfociati in ferimenti e arresti.