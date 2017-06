Le regole del sergente Pep: "Mai sesso dopo mezzanotte"

In un’intervista a 'L’Equipe du Soir', Samir Nasri, ex giocatore del Manchester City attualmente al Siviglia, ripercorre il suo rapporto con il tecnico Guardiola: “Quando arrivai mi disse ‘il tuo peso deve essere di 76 kg’ ma francamente io non mi pesavo dai tempi di Marsiglia perché in Premier c’è un programma apposta che ti fa perdere grasso e prendere più muscolatura. Pep però vuole solo giocatori fini, magri. Io mi presentai con 4 chili in più di quelli che avrei dovuto avere. E con lui questo non può succedere: se ne hai 2,5 in più non ti fa allenare con il gruppo" ha raccontato il giocatore francese.

Ma il dettaglio più curioso dell'intervista dell'ex Citizen riguarda...il sesso: ”Durante un giorno libero ci spiegò ‘chi vuol avere un rapporto sessuale, deve ‘farlo’ prima di mezzanotte perché aiuta a dormire bene’. Diceva di averlo ripetuto e consigliato anche a Messi, che da lì in poi non si infortunò più a livello muscolare. Uguale con Lewandowski”. Se lo dice Guardiola...