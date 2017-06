La Uefa: "Barça, hai il 5% di chance. C'è Buffon, serve un miracolo"

Il 3-0 dello Juventus Stadium è un risultato che infonde grande fiducia in vista del ritorno, così come la solidità della BBC e la classe di Buffon, ma per i tifosi juventini c'è un motivo in più per credere nella semifinale: i numeri.

UEFA.com ha analizzato tutte le gare di andata di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League e Coppa delle Coppe che si sono concluse con gli stessi risultati di quelli dei quarti di andata per capire quante possibilità abbia ciascuna squadra di qualificarsi e questi sono i risultati:

- Leicester City-Atlético Madrid (0-1)

Risultati identici in una gara di andata delle competizioni UEFA per club (maschili): 991

Qualificazioni della squadra in casa al ritorno: 403 (40,7%)

Qualificazioni della squadra fuori casa al ritorno: 588 (59,3%)

- Real Madrid-Bayern Monaco (2-1)

Risultati identici: 352

Qualificazioni della squadra in casa al ritorno: 331 (94,0%)

Qualificazioni della squadra fuori casa al ritorno: 21 (6,0%)

- Barcellona-Juventus (0-3)

Risultati identici: 467

Qualificazioni della squadra in casa al ritorno: 26 (5,6%)

Qualificazioni della squadra fuori casa al ritorno: 441 (94,4%)

Muro Buffon: "Servirà un miracolo ancora più grande del 6-1"

Risultati identici: 100Qualificazioni della squadra in casa al ritorno: 97 (97%)Qualificazioni della squadra fuori casa al ritorno: 3 (3%)

Come se non bastasse avere solo il 5% di possibilità, tra il Barcellona e la semifinale c'è un ostacolo in più e il suo nome è Gigi Buffon. I numeri del portiere bianconero dicono che, sebbene non abbia mai vinto la Champins League, ai catalani servirà un miracolo ancora più grande del 6-1 al Camp Nou.

Ecco perchè:

- Buffon ha subito quattro gol in una partita UEFA per club solo due volte (entrambe col Bayern), e solo una volta nei 90 minuti.

- Solo una volta Buffon ha subito una sconfitta in competizioni UEFA per club con un margine che porterebbe il Barcellona ai supplementari (sconfitta per 3-0 in casa col Manchester United nella seconda fase a gironi dell'edizione 2002/03)

- Quella dell'andata col Barcellona è stata la 61esima volta che ha mantenuto la porta inviolata in 147 presenze in competizioni UEFA per club

- Buffon non ha mai perso una doppia sfida a eliminazione diretta in competizioni UEFA per club con la Juventus dopo aver vinto l'andata (in carriera ha giocato dieci volte il ritorno col vantaggio dell'andata ed è stato eliminato appena una volta: con il Parma nel 2000 contro il Werder Brema)

Quanti gol ha subito Buffon nelle sue 147 partite europee?

4 gol: 2 partite

3 gol: 6 partite

2 gol: 30 partite

1 gol: 48 partite

0 gol: 61 partite

E come se non bastasse...

La Juventus, negli ultimi 17 anni, in Europa non ha mai perso con un risultato che la eliminerebbe contro il Barcellona. L'ultimo 4-0 subito dai bianconeri, sul campo del Celta Vigo, risale infatti al ritorno degli ottavi della Coppa UEFA del 2000, quando la squadra allora allenata da Ancelotti venne eliminata nonostante l'1-0 ottenuto all'andata e rimase in 9 per le espulsioni di Antonio Conte e Montero. Una stagione maledetta quella per la Juve, che qualche mese dopo avrebbe visto sfumare lo scudetto sotto il diluvio di Perugia.